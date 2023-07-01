Двух похитителей велосипедов задержали сотрудники Росгвардии в Анапе

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В Анапе росгвардейцы задержали двух похитителей велосипедов. Оба при виде страж порядка попытались убежать.

- Во время патрулирования одного из микрорайонов города наряд вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного мужчину. Он ехал на велосипеде по улице Красноармейской. При виде патрульного автомобиля 45-летний местный житель попытался скрыться. После задержания выяснилось, что транспорт он похитил два дня назад, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Днем ранее на улице Терской росгвардейцы задержали 43-летнего приезжего. Его разыскивали за аналогичную кражу. Для дальнейшего разбирательства оба мужчины переданы сотрудникам полиции.