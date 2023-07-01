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НовостиОбщество1 июля 2023 7:30

В Сочи капитально отремонтировали детский сад

Обновление ждут еще 10 дошкольных учреждений
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи капитально отремонтировали детский сад №93. В дошкольном учреждении заменили крышу, обновили помещения для игр и занятий.

Детский сад на улице Калинина был построен более 60 лет назад и нуждался в ремонте. Средства были выделены краевыми и местными депутаты. Они оказали помощь в обновлении групп, спортплощадки и музыкального зала. К тому же территорию детского сада обнесли новым ограждением, установлено видеонаблюдение.

- Этим летом крупный ремонт ведем в десяти дошкольных учреждениях курорта. Обязательно советуемся с родителями и создаем самые комфортные условия, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.