В Краснодаре начали менять трамвайные пути на улице Красных Зорь

Фото: krasnodar_tram

На Улице Красных Зорь начали менять трамвайные пути в рамках модернизации узла на Московской.

- С вечера 30 июня по 2 июля здесь заменят 250 метров рельсошпальной решетки, оборудуют временную остановочную платформу, установят стрелочные переводы для соединения с новым строящимся участком пути, - сообщили представители компании, выполняющей работы.

На время обновления на участке временно изменят движение трамвайных маршрутов №2,3,21 и 22. Маршруты №1 и №20 в эти дни работать не будут, а на маршрут №8 выпустят больше двухвагонных составов.