Фот: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 1 июля работают шесть ярмарок выходного дня. Торговые точки открыты с 8 до 15 часов. На них можно приобрети фермерскую продукцию от кубанских производителей - свежие овощи, сезонные фрукты и ягоды. Также на прилавках представлены молочные продукты, кондитерские и колбасные изделия.

Ярмарки работают по адресам: ул. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), ул. Героя Яцкова (вблизи дома № 11), ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1), ул. Одесская (вблизи дома № 48), ул. Восточно-Кругликовская, 26 и ул. Западный Обход, 34.

Организаторы ярмарок обеспечивают соблюдение санитарных требований и контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли.