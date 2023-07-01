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НовостиПроисшествия1 июля 2023 8:37

В Сочи в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погиб один человек

Еще трое госпитализированы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mvd_23

Фото: mvd_23

В Сочи произошло смертельное ДТП. Предварительно, полуприцеп грузового автомобиля «Мерседес» занесло на правом закруглении на встречную полосу. Там он влетел в микроавтобус «Форд».

«В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «Форд» погиб. Также водитель и два пассажира микроавтобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции добавили, что водитель микроавтобуса осуществлял перевозку пассажиров законно. На данный момент последствия ДТП ликвидированы, движение восстановлено.