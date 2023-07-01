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НовостиОбщество1 июля 2023 9:50

На Керческой переправе ожидают очередь 289 автомобилей

Машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Керческой переправе ожидают очередь 289 автомобилей. Машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные места для остановки транспорта находятся в резерв.

- За прошедшие сутки паромы «Мария» и «Лаврентий» перевезли в Крым 198 автомобилей и 232 пассажира, - рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

На территории Кубани действуют особые правила проезда большегрузного транспорта к Керченской паромной переправе. В первую очередь переправиться в Крым могут фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости.