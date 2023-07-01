В парках Краснодара 1 и 2 июля выступит камерный струнный «Премьер-оркестр». Артисты исполнят классическую музыку под открытым небом для всех желающих. Гости и жители города услышат барочные композицию и мелодии народов Краснодарского края.

- Изюминкой концертной программы станут «Элегия» и «Финал» из «Серенады» для струнного оркестра выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В субботу, 1 июля, оркестр выступит в Чистяковской роще, в воскресенье, 2 июля, - в Городском саду. Начало концертов в 19 часов. Музыканты выступят бесплатно.