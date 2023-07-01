Бюст Василию Лановому. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открыли бюст актеру Василию Лановому. Он появился на Офицерском бульваре. Увековечить память артиста и общественного деятеля инициировали в культурно-патриотическом центре «Армия и культура» и региональном отделении ДОСААФ.

– Василий Лановой был известным актером и настоящим патриотом. Он помогал открывать региональные отделения общественного движения по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны в городах России, в том числе и в Краснодаре. Часто приезжал на Кубань, встречался с молодежью, курсантами и кадетами, – отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На торжественное открытие памятника пришли курсанты, добровольцы, общественники, руководство ДОСААФ по Краснодарскому краю и жители города.

Лановой был председателем межрегионального общественного фонда «Армия и культура», соучредителем общероссийского движения «Бессмертный полк России», сопредседателем его центрального штаба. Мероприятие был приурочено 78-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Автором бюста актеру стал московский скульптор Салават Щербаков.