Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае пройдет Неделя сохранения иммунной системы. С 3 по 9 июля в разных районах региона проведут профилактические акции. В них смогут принять участие все желающие.

- Иммунитет зависит от наследственности. Но не менее значимую роль играет здоровый образ жизни, который может вести каждый человек, – говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

С 3 по 7 июля в Краснодаре и Новокубанском районе можно пройти исследование в мобильном центре скрининговой диагностики «Маршрут здоровья». В региональном центре 4 и 6 июля состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро».

Проверить свое здоровье можно будет жителям Кущевского района. Туда 4-6 июля приедут специалисты ККБ № 1.

5 июля жителей региона приглашают на Школу здоровья. Тема - «Иммунитет: как повысить защиту организма».

В Брюховецском районе 6 июля пройдет профилактический проект «ПРОдиабет».

На 6 июля назначено выездное профилактическое мероприятие «Кубань – край долгожителей» в Староминском районе.

В городской поликлинике Геленджика 8 июля состоится медицинско-профилактическая акция «День здоровья».

Также в образовательных и медицинских учреждениях края зачитают лекции по укреплению иммунитета и здоровому образу жизни.