Фото: Алексей Одеров

Змея заползла в детскую комнату частного дома под Новороссийском. Она нашла свой приют среди игрушек, но такому соседству хозяева были не рады. Они испугались за ребятню и вызвали спасателей.

- От нежданного гостя никто не пострадал. Играть в игрушки должны только дети, - написал в Телеграм-канале начальник спасательной службы Новороссийска Алексей Одеров.

Спасателям удалось быстро выпроводить змею из дома. С помощью специального приспособления ее поймали, вывели на улицу и отпустили в лесополосе, куда она поспешила скрыться.