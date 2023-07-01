Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 12:31

Змея заползла в детскую комнату частного дома под Новороссийском

Спасатели поймали и выпустили ее в лесополосу
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: Алексей Одеров

Фото: Алексей Одеров

Змея заползла в детскую комнату частного дома под Новороссийском. Она нашла свой приют среди игрушек, но такому соседству хозяева были не рады. Они испугались за ребятню и вызвали спасателей.

- От нежданного гостя никто не пострадал. Играть в игрушки должны только дети, - написал в Телеграм-канале начальник спасательной службы Новороссийска Алексей Одеров.

Спасателям удалось быстро выпроводить змею из дома. С помощью специального приспособления ее поймали, вывели на улицу и отпустили в лесополосе, куда она поспешила скрыться.