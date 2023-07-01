На Кубани стартовал Всероссийский конкурс «#ВместеЯрче»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае проводят конкурс творческих, проектных и исследовательских работ. Победителей выберут в трех номинациях.

«Работы могут предоставить все желающие от 6 до 18 лет на конкурс рисунков и плакатов по теме «Магия света», конкурс сочинений «Жить – значит работать», а также на конкурс творческих и исследовательских проектов по направлениям «Прорывные технологии будущего» и «Программный продукт для цифровой энергетики»», - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первый этап проходит до 13 октября, работы принимаются на региональном уровне. Затем состоится федеральный этап, он запланирован с 20 ноября по 6 декабря. Награждение победителей состоится 22 декабря в День энергетика. Подробная информация размещена на сайте «#ВместеЯрче».