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НовостиОбщество1 июля 2023 14:36

В Сочи стартовал XXV Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок»

Он пройдет с 1 по 5 июля
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи стартовал XXV Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Торжественное открытие состоялось 1 июля в Лазаревском районном центре национальных культур.

На юбилейный фестиваль приехало рекордное количество участников. Всего на сцену выйдет 600 человек из 15 регионов страны. В рамках мероприятия выступил Кубанский казачий хор.

- Фестиваль приобщает детей к культурному наследию народов России, он расширяет межнациональное и межрегиональное сотрудничество в области традиционной народной культуры и фольклора, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Фестиваль «Кубанский казачок» пройдет на курорте до 5 июля.