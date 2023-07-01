Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи стартовал XXV Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Торжественное открытие состоялось 1 июля в Лазаревском районном центре национальных культур.

На юбилейный фестиваль приехало рекордное количество участников. Всего на сцену выйдет 600 человек из 15 регионов страны. В рамках мероприятия выступил Кубанский казачий хор.

- Фестиваль приобщает детей к культурному наследию народов России, он расширяет межнациональное и межрегиональное сотрудничество в области традиционной народной культуры и фольклора, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Фестиваль «Кубанский казачок» пройдет на курорте до 5 июля.