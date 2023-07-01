Полина получила на экзамене максимальный балл. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Выпускница из Сочи набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе. В этом году Полина Сергеева закончила школу №89. Девочка увлекается искусством и художественным творчеством. Она планирует поступить в вуз в Санкт-Петербурге и стать графическим дизайнером.

В подготовке к ЕЭГ Полине помогала учитель русского языка и литературы Анна Такмазян.

- За время работы она зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный, инициативный специалист, - отметила в пресс-службе администрации Сочи.

Воспитанники педагога каждый год добиваются отличных результатов. Они занимают призовые места муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, становятся победителями и призерами муниципальных и региональных конкурсов.