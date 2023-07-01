Пассажиры откачали потерявшую сознание женщину в самолете Сочи – Стамбул

Женщине посоветовали пройти дополнительное обследование

На борту самолета Сочи – Стамбул пассажирам пришлось приводить в чувства женщину, которая потеряла сознание.

«Женщина отключилась во время полета, когда самолет был уже в воздухе. Все очень сильно испугались, взрослая дочь плакала. Пассажиры помогали приводить в чувства пострадавшую около часа – перенесли в заднюю часть самолета, уложили, махали журналами, обливали водой. Совместными усилиями откачали, она открыла глаза, но чувствовала сильную слабость», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы, которые летели этим рейсом.

Предположительно, женщина перенесла стресс и отключилась из-за сопутствующих заболеваний.