Вода пропала из домов жителей Северского района. Фото: архив КП

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с водоснабжением в Северском районе Кубани. Жители станицы остались без воды из-за изношенных сетей. Сразу семь скважин вышли из строя – часть не может поднять воду, еще в двух оказался ил и песок.

- Ситуация с водоснабжением обсуждена на межведомственном совещании, результаты устранения нарушений федерального законодательства по ранее внесенным актам реагирования находятся на постоянном контроле прокуратуры района, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Администрация станицы Северской провела конкурсы для проведения капитального ремонта трех скважин. Их должны отремонтировать за два месяца. Еще по трем объектам подготовили проектно-сметную документацию, чтобы они дождались обновления.

Известно, что в станице организован подвоз воды. Он осуществляется по заявкам местных жителе.

- Главам администраций Северского района и станицы Северской внесены представления об обеспечения населения бесперебойным подвозом питьевой вод. Результаты находятся на контроле прокуратуры, - рассказали в ведомстве.