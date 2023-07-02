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НовостиОбщество2 июля 2023 5:22

Что произошло в ночь на 2 июля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 2 июля на Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Смерч вышел на дорогу в Туапсинском районе.

Смерч вышел на дорогу в Туапсинском районе.

Смерч вышел на берег и обрушился на Туапсинский район. Машины плывут по трассам, дороги перекрыты

Время ожидания досмотра более 2 часов. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края растянулась на 5 километров.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с водоснабжением в Северском районе Кубани. Жители станицы остались без воды из-за изношенных сетей

В Сочи в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погиб один человек. Еще трое госпитализированы.