В Геленджике на месте мусорного полигона появится парк имени Федора Конюхова

Парк имени Федорова Конюхова появится в Геленджике. Фото: reo.ru

Работы на полигоне твердых коммунальных отходов под Геленджиком будут завершены в 2023 году. Подрядчик уже сформировал и уплотнил откосы. После того как будут установлены экраны, предотвращающие выбросы газа в атмосферу, приступят к работе озеленители. На месте бывшей свалки высадят краснокнижные деревья и растения.

Уже известно, что будущий парк назовут в честь российского путешественника Федора Конюхова. Российский экологический оператор, неоднократно выступавший партнером проектов путешественника, поприветствовал инициативу.

«Мне очень приятно, что сегодня мы стали больше задумываться о сохранении природы через ответственное обращение с отходами. Мы изобрели пластик и другие синтетические материалы, но не придумали, как их утилизировать, и это задача, которую предстоит решить экологам и ученым ради будущего нашей планеты. Мы должны засучив рукава браться за рекультивацию полигонов, превращать в парки и цветущие сады места бывших свалок, сажать деревья, вешать скворечники», - рассказал Федор Конюхов.

Площадь будущей зеленой зоны составит почти 160 тысяч квадратных метров. Территорию также украсят скульптурные произведения работы Федора Конюхова.