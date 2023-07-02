София Якушина из Усть-Лабинска установила новый рекорд России в семиборье

София Якушина. Фото: пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики.

София Якушина из Усть-Лабинска установила новый рекорд России среди девушек до 18 лет по семиборью Спортсменка принимает участие в Первенстве России. В соревнованиях участвуют сильнейшие молодые легкоатлеты со всей страны, среди которых планируют разыграть 40 комплектов наград.

Кубанская спортсмена София Якушина уже выигрывала национальный турнир в 2022 году.

«София Якушина установила рекорд России среди девушек до 18 лет в семиборье - 6101 очко. Предыдущее достижение 6050 очков принадлежало Светлане Соколовой и было установлено в 1998 году», - рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Софии Якушиной всего 17 лет, но она стала первой в мировом топ-листе среди девушек до 18 лет, выступающих по программе взрослого семиборья.