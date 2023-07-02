Мэр Сочи оценил санитарное состояние улиц микрорайона Кудепста

Утренние обходы глава Сочи Алексей Копайгородский проводит во всех районах курорта. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Глава Сочи утром 2 июля провел инспекцию главных улиц микрорайона Кудепста. Алексей Копайгородский оценил санитарное состояние и поручили усилить работу по обрезке кустарников и деревьев, растущих рядом с пешеходными зонами.

«Кудепста — густонаселенный микрорайон, привлекательный для туристов за счет компактности, близости моря и большого количества зелени. Как и остальные наши территории, Кудепста нуждается в новых проектах благоустройства и развития общественных пространств. Во время обходов видно, что и где еще можно сделать, проверяю, как выполняются предыдущие поручения и просьбы наших жителей» — рассказал Алексей Копайгородский.

После обхода были определены места для проведения ямочного ремонта дорог и обновления дорожной разметки. Также обсудили создание патриотической фотозоны рядом со строящимся залом единоборств по улице Искры.