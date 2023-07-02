В Динском районе после ремонта откроют поликлинику

Поликлинику откроют до конца лета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Динском районе в рамках модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» ремонтируют поликлинику. Работы выполнены на 96%. Подрядчик заканчивает благоустройство прилегающей территории и отделку внутренних х помещений. Затем медучреждение укомплектуют оборудованием и мебелью,

«Районная поликлиника обслуживает более 30 тысяч человек, каждый день в смену к врачам приходят порядка 570 человек. Такое большое здание давно нуждалось в ремонте» – рассказал главврач ЦРБ Динского района Сергей Чикишев.

Также в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта началось строительство совмещенной поликлиники в станице Новотитаровской.