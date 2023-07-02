Митрополит Григорий принял участие в Кубанском юридическом форуме в Краснодаре

Фото: пресс-службы Кубанской митрополии.

Митрополит Григорий принял участие в заседании Кубанского юридического форума. Мероприятие прошло 30 июня и объединило представителей органов государственной и исполнительной власти, прокуратуры, следственных органов, практикующих юристов, а также, преподавателей и студентов юридических факультетов вузов.

«Сегодня большинство представителей юридического сообщества осознают всё возрастающее чувство ответственности и необходимость осуществления своей деятельности в соответствии с высокими моральными принципами и нравственными нормами», - отметил митрополит Григорий в своем приветственном слове.

Участники кубанского юридического форума обсудили актуальные вопросы, затрагивающие интересы юридического сообщества, бизнеса и социально значимых проблем.