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НовостиОбщество2 июля 2023 10:53

Маршрутка протаранила столб в центре Краснодара

Авария случилась напротив кинотеатра «Аврора» на улице Красной
Алексей ГУК
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Маршрутка протаранила столб в центре Краснодара. Авария случилась напротив кинотеатра «Аврора» на улице Красной.

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе 10:25 в воскресенье, 2 июля. Маршрутка ехала по улице Красной. Во время движения водитель зацепил бордюр, а автобус отлетел в столб.

- По факту ДТП проводится проверка, – уточнили УМВД России по Краснодару официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко

По словам очевидцев, в результате аварии пострадал один человек. Пассажирка автобуса ударилась головой во время экстренного торможения.