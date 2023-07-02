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Маршрутка протаранила столб в центре Краснодара. Авария случилась напротив кинотеатра «Аврора» на улице Красной.

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе 10:25 в воскресенье, 2 июля. Маршрутка ехала по улице Красной. Во время движения водитель зацепил бордюр, а автобус отлетел в столб.

- По факту ДТП проводится проверка, – уточнили УМВД России по Краснодару официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко

По словам очевидцев, в результате аварии пострадал один человек. Пассажирка автобуса ударилась головой во время экстренного торможения.