На Кубани пройдет Чемпионат Вооруженных Сил России по самбо и дзюдо

В Армавире пройдут соревнования по самбо среди военнослужащих. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Армавире откроется Чемпионат Вооруженных Сил России по самбо и дзюдо. Соревнования «Армавир-2023» пройдут с 3 по 6 июля. В чемпионате заявили участие девять сборных – это команды ракетных войск стратегического назначения, ВДВ, 12 главного управления министерства обороны РФ, а также воздушно-космических сил и Северного флота. Будут представлены Восточный, Западный, Центральный и Южный военные округа.

«За звание Чемпиона Вооруженных Сил РФ сразятся лучшие представители видов, родов войск, и военных округов министерства обороны России. Среди тех, кто выйдет на ковры Центра единоборств самбо и дзюдо заслуженные мастера спорта, мастера спорта России международного класса и кандидаты в мастера спорта», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Перед начало состязаний выступит мужской хор национальной песни филиала Мариинского театра в республике Северная Осетия – Алания. Также будет работать полевая кухня.