Жители Кубани отправили в зону СВО более 100 тонн гуманитарной помощи

В зону спецоперации направили гуманитарную колонну. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Очередную партию гуманитарной помощи передали в зону СВО неравнодушные жители Краснодарского края и казаки Кубанского казачьего войска. На сборы более 100 тонн груза ушло чуть менее месяца.

«Помощь предназначена для казаков-добровольцев, военнослужащих, а также местного населения Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области. Также в рамках акции «Своих не бросаем» коллектив Кубанского государственного университета направил более 4 миллионов рублей для отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16)», - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В зону спецоперации доставят продукты питания, рации, тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, бинокли, генераторы и многие другие необходимые вещи. Всего кубанские казаки собрали и привезли в зону спецоперации более 2 тысяч тонн гуманитарных грузов.