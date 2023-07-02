В Новороссийске появится аллея имени Леонида Брежнева

В Новороссийске установлен единственный в стране памятник Леониду Брежневу. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска.

В Новороссийске к 185-летию основания города, 80-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска и 50-летию присвоения городу Новороссийску почётного звания «Город-герой» принято решение присвоить одной из городских парковых аллей имя Леонида Брежнева. С такой инициативой к главе города обратился Совет старейшин.

«Поддерживаю каждое предложение! Мы обязательно восстановим справедливость и увековечим память человека, который навсегда остался связан с историей города-героя Новороссийска. Решено присвоить парковой аллее, расположенной на улице Новороссийской Республики между Советов и Гончарова, имя Брежнева Леонида Ильича», - рассказал глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко.

Также принято решение присвоить Леониду Брежневу звание «Почетный гражданин города Новороссийска». Напомним, что он участвовал в боях на Малой Земле, был инициатором присвоения Новороссийску звания «Город-герой». Также он внес вклад в развитие цементной промышленности и морского пароходства.