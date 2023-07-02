Фото: sochi.ru

Спортсмены из Сочи выиграли международные соревнования по брейкингу. Старты прошли в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что участниками турнира в Красногорске стали более 1,5 тысяч спортсменов из 11 стран. Помимо россиян, на сцену вышли представители Бельгии, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Китая, Португалии, Франции, Узбекистана, Южной Кореи и Японии.

Сразу три сочинца поднялись на пьедестал в своих возрастных категориях, причем двое – на высшую ступень. Это Дэниз Айдемир и Сергей Чернышев.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского организуем площадки для занятий во всех районах курорта», — отметил начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.

Напомним, что в июне 2022-го на курорте открылся Дом молодежи. Там проходят творческие занятия и конференции.