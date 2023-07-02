В Краснодаре 160 пар решили связать себя семейными узами в День семьи, любви и верности

Стало известно сколько новых семей появится 8 июля в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре в День семьи, любви и верности появятся 160 новых семей. Столько пар решили связать себя семейными узами 8 июля, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

«Наибольшее количество пар зарегистрируют во Дворце бракосочетания «Екатерининский зал» - 60 пар молодоженов приняли решение здесь создать семью. Затем следует загс Западного внутригородского округа – 34 пары и замыкает тройку лидеров загс Прикубанского внутригородского округам - здесь клятвы любви и верности произнесу 25 пар молодоженов», - уточнили в управлении записи актов гражданского состояния.

Кроме того, 8 июля жители и гости столицы Кубани смогут принять участие в экскурсии по двум главным храмам города. Присоединиться можно с 10:00 8 июля у Собора Святого Александра Невского.