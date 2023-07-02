Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сборная Краснодарского края взяла девать медалей на Всероссийском турнире по дзюдо. Соревнования прошли в Армавире, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что участниками старта стали свыше 300 юниоров и юниорок не старше 21 года.

«В крае дзюдо развивается в 34 муниципалитетах, где работают 62 отделения в спортивных школах. В состав сборной команды России ежегодно входят десятки спортсменов из нашего региона», – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Добавим, что краевые спортсмены взяли по три награды каждой пробы. В том числе шесть человек получили путевки на первенство России в Туле. Он пройдет будущей осенью.