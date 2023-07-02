Движение троллейбус ограничили по улице Тургенева в Краснодаре. Изменения коснулись участка между Рылеева и Фестивальной, сообщает пресс-служба трамвайно-троллейбусного управления.

Отмечается, что причиной ограничения движения стал мощный пожар. Он вспыхнул накануне в частном доме в субботу, 1 июля. Тогда КТТУ также ограничило движение электротранспорта.

Временная схема маршрутов городского транспорта

№ 2, 6: ж/д вокзал «Краснодар 1» — ЦКР — ж/д вокзал «Краснодар 1»;

№ 10: ост. Индустриальная — ЦКР — ост. Индустриальная;

№ 13: ост. Благоева — ЦКР — ост. Благоева;

№ 14: КМР — ЦКР — КМР.

Так маршруты № 6, 13, 14 поедут по улицам Атарбекова, Тургенева – до Троллейбусного депо. Также они пойдут через кинотеатр «Аврора» до остановки «Бальнеолечебница».