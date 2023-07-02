На Кубани в поселке Краснодарском возведут православный Иоанно-Юрьевский комплекс

В поселке Краснодарском появится православный комплекс. Фото: пресс-службы Кубанской Митрополии.

Митрополит Григорий совершил чин закладки храма Иоанно-Юрьевского комплекса в поселке Краснодарском. Храм построят в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума» и он станет первым в будущем православном Иоанно-Юрьевском комплексе, посвященном святым юристам-новомученикам Иоанну Ковшарову и Юрию Новицкому.

«Мы собрались здесь на месте строительства небольшого храма в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума»,- сказал митрополит Григорий перед чином закладки.— Сам этот комплекс посвящен святым новомученикам Иоанну и Юрию — юристам, адвокатам, и пусть он станет памятником мужеству наших новомучеников и исповедников, тем, кто явил подвиг веры, подвиг верности Господу нашему Иисусу Христу в непростое богоборческое время. Я верю, что эти святые также вместе с нами сегодня у Престола Божия предстоят, и молятся об успехе этого благого дела», - рассказал митрополит Григорий.

В будущем, по словам настоятеля строящегося Иоанно-Юрьевского комплекса иерея Вячеслава Клименко, на месте заброшенного пустыря кроме храмовых зданий возведут социальный центр комплексной адаптации для людей и детей с особенностями здоровья и развития. Вокруг разобьют парк и установят парковую мебель.

Икону Божией Матери «Прибавление ума», в честь которой получил название возводимый храм, передали благотворители из кельи монаха Гавриила Афонского, соседа святого Паисия Святогорца. А в основание храма были вложены два камня – со Святой Горы Афон и кельи преподобного Шио Мгвимского

Храмовый комплекс станет центром духовной жизни поселка Краснодарского и объединит православное юридическое сообщество Кубани.