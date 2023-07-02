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НовостиПроисшествия2 июля 2023 20:48

В автоаварии на Кубани погибли три человека

ДТП произошло вечером 2 июля в Новопокровском районе
Евгения ХАЛИКОВА
В аварии погибли три человека.

В аварии погибли три человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани вечером 2 июля произошла смертельная авария. В столкновении двух автомобилей погибли три человека. ДТП случилось в станице Новопокровской на пересечении улиц Первенцева и Первомайская.

«По предварительным данным водитель автомобиля «Geely» на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении «BMW», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте от полученных травм погиб водитель «BMW» и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП госпитализирована в местную больгницу с травмами. По факту аварии сейчас проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.