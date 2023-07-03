Установлены личности жертв ДТП с кабриолетом на Кубани

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2 июля в станице Новопокровской произошло смертельное ДТП. В аварии погибли три человека, которые находились в кабриолете.

«Предварительно, около 20:00 на пересечении улиц Первенцева и Первомайской женщина за рулем автомобиля Geely не предоставила преимущество BMW. В результате ДТП на месте скончались водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница аварии госпитализирована», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Полицейские установили личности жертв. Погибшими из BMW оказались 39-летняя женщина из Белоглинского района и мужчины 40 и 36 лет из Новопокровской. Водитель китайского автомобиля – 39-летняя местная жительница.