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НовостиОбщество3 июля 2023 4:49

Прямые полеты запустили между Сочи и Ставрополем

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Первый самолет приземлился на курорте 2 июля.

Первый самолет приземлился на курорте 2 июля.

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые полеты запустили между Сочи и Ставрополем. Перевозку пассажиров осуществляет авиакомпания «Азимут». Первый самолет приземлился на курорте 2 июля.

«Анне Боташевой, первой пассажирке, купившей билет в Ставрополь, подарили сертификат на бесплатный перелет и обслуживание в зале повышенного комфорта», - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

К слову, теперь полеты будут осуществляться по воскресеньям и вторникам. Стоимость билетов начинается от 2240 рублей.