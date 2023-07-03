Первый самолет приземлился на курорте 2 июля. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые полеты запустили между Сочи и Ставрополем. Перевозку пассажиров осуществляет авиакомпания «Азимут». Первый самолет приземлился на курорте 2 июля.

«Анне Боташевой, первой пассажирке, купившей билет в Ставрополь, подарили сертификат на бесплатный перелет и обслуживание в зале повышенного комфорта», - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

К слову, теперь полеты будут осуществляться по воскресеньям и вторникам. Стоимость билетов начинается от 2240 рублей.