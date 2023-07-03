Что произошло в ночь на 3 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 3 июля в Краснодарском крае
Сильный взрыв в Приморско-Ахтарске прокомментировал губернатор Кубани.
Иллюминатор самолета Boeing 737 выставили на продажу в Сочи. Приобрести уникальную деталь предлагается за сто тысяч рублей.
В Адыгее стало сложнее заключить брак с 14-летними подростками. Государственный Совет республики Адыгея утвердил новый регламент вступления в брак с несовершеннолетними.
Сергей Галицкий сэкономил около 300 миллионов рублей, хотя ничего не делал. Как так вышло.
Пробка размером в 65 футбольных полей образовалась на подъезде к Крымскому мосту.
Водопад на реке Белой, которая будто ушла под землю, стал новой достопримечательностью Кубани.