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НовостиПроисшествия3 июля 2023 5:24

Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась на 12 километров

Затор перед путепроводом снова увеличился
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
yandex.ru/maps

yandex.ru/maps

О пробке со стороны Краснодарского края утром 3 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Затор через Крымский мост со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 растянулся на 8 километров, время ожидания до 5 часов. Со стороны Крыма по состоянию на 07:00 пробка 0,5 километра. Время ожидания 40 минут», - написал в соцсетях глава минтранса республики.

По данным "Яндекс.Карт" на 8:15 утра 3 июля пробка со стороны Кубани увеличилась больше чем на 12 километров.

Ранее сообщалось, что 2 июля в 23:00 пробка перед мостом была в 6 километров.