Всего запланировано построить 31 километр водопровода Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани завершили первый этап строительства Троицкого водопровода. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Специалисты построили еще 11 километров сетей.

На первом этапе завершен участок от станицы Неберджаевской до насосной станции в районе Неберджаевского водохранилища. Специалисты, в частности, подключили водовод к действующему водопроводу, автоматизировали систему управления и провели пусконаладочные работы.

Всего в рамках проекта запланировано построить 31 километр нового водовода. Работы разделены на четыре этапа до 2024 года.

«В ходе последующих трех этапов проложат еще 20 километров сетей. Это в разы увеличит объем подачи воды в Крымский район и наши курортные города Геленджик и Новороссийск, где проживает порядка 500 тысяч человек», – отметил глава региона.

Строительство Троицкого группового водопровода на Кубани проводят по программе инфраструктурных бюджетных кредитов. С помощью программы в регионе возводят Таманский и Ейский групповые водопроводы. Их завершат к концу 2024 года.