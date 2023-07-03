Жители Кубани могут получить разрешение на строительство через «Госуслуги» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани могут получить разрешение на строительство через "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Документ можно оформить в электронном виде.

Оформление доступно в разделе «Квартира, строительство и земля». При подаче заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Пользователь заполняет все поля электронной формы для ускорения рассмотрения заявки.

На «Госуслугах» размещен весь список документов, необходимых для подачи заявления. При заполнении нужно указать муниципалитет и орган исполнительной власти, в котором расположен участок. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной цифровой подписью.

Уточняется, что разрешение на строительство выдается бесплатно. В то же время могут потребоваться документы или разрешения, которые оформляют платно. Разрешение оформляют в течение пяти рабочих дней с момента регистрации в уполномоченном органе. После рассмотрения заявки выдается документ либо отказ с указанием причин.

Напомним, разрешение на строительство требуется при возведении дорог, ЛЭП и связи, объектов капитального строительства. При постройке частного или садового дома документ не нужен.

Всего с начала 2023 года в крае выдали 39 разрешений на строительство в электронном виде.