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НовостиОбщество3 июля 2023 6:39

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района составляет 13 км

Волонтеры раздают воду
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На Крымском мосту пробка

На Крымском мосту пробка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду. За сутки людям выдали более пяти тонн баклажек.

"Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты. Для помощи водителям на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС", - добавили в ведомстве.

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.