В Сочи в два раза увеличилось количество пляжей для маломобильных туристов

Доступные пляжи есть в каждом районе. Фото: Олег УМАРОВ

За три года в Сочи в два раза увеличилось число доступных пляжей для маломобильных жителей и гостей. Всего таких территорий на курорте 40. Доступные пляжи есть в каждом районе.

"Здесь удобные входы, оборудованные спуски к воде, подходы к объектам сервиса. Пользователи территорий благодаря разработанным долгосрочным договорам аренды уделяют теме больше внимания — элементы безбарьерной среды появляются на всех пляжах", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, второй год подряд администрация направляет дополнительные средства федеральной программы курортного сбора на развитие пляжной инфраструктуры. К этому сезону установили пандусы еще на 35 пляжах.