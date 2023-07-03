Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 6:49

В Сочи в два раза увеличилось количество пляжей для маломобильных туристов

Таких показателей удалось достичь за три года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Доступные пляжи есть в каждом районе.

Доступные пляжи есть в каждом районе.

Фото: Олег УМАРОВ

За три года в Сочи в два раза увеличилось число доступных пляжей для маломобильных жителей и гостей. Всего таких территорий на курорте 40. Доступные пляжи есть в каждом районе.

"Здесь удобные входы, оборудованные спуски к воде, подходы к объектам сервиса. Пользователи территорий благодаря разработанным долгосрочным договорам аренды уделяют теме больше внимания — элементы безбарьерной среды появляются на всех пляжах", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, второй год подряд администрация направляет дополнительные средства федеральной программы курортного сбора на развитие пляжной инфраструктуры. К этому сезону установили пандусы еще на 35 пляжах.