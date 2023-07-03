Девочку ударило током Фото из архива КП

На Кубани 14-летняя девочка выжила после удара током на вагоне поезда. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Все произошло днем 2 июля на станции Саратовская СКЖД. Известно, что школьница поднялась на крышу стоявшего вагона-цистерны. В какой-то момент подростка ударило током. В результате девочка получила ожоги пламенем вольтовой дуги.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

«Следователями проведены осмотры мест происшествий, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – уточнили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.