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НовостиОбщество3 июля 2023 7:35

В поселке Темрюкского района построят набережную за 41 млн рублей

Работы завершат к концу года
Светлана ОВДЕЙ
В поселке Темрюкского района построят набережную Фото: t.me/FedorBabenkov

В поселке Темрюкского района построят набережную Фото: t.me/FedorBabenkov

В поселке Темрюкского района построят набережную за 41 млн рублей. Работы завершат к концу 2023 года. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в своем telegram-канале.

Набережную протяженностью более 700 метров построят в поселке Сенной. Ее возведут по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время специалисты выполняют планировку и устанавливают бордюрный камень. На территории обустроят спортивную и детскую игровую площадки с резиновым покрытием, уличное освещение. На набережной установят лавочки, парковые качели и перголу.