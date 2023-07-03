Дороги рядом с школами Краснодара подготовят к 1 сентября

Трафареты с предупреждающими знаками 1.23 «Дети» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» нанесли вблизи девяти школ.

В Краснодаре начали подготавливать дороги рядом со школами. Их приведут в порядок к 1 сентября.

«Трафареты с предупреждающими знаками 1.23 «Дети» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» нанесли вблизи девяти школ. В июле проверят разметку в районе всех образовательных учреждений города», - сообщили в пресс-службе Краснодара.

Разметку обновят до начала учебного года там, где это необходимо. Также подрядчики планируют исправить неровности и организовать подъезды к новым школам. Все работы завершат до 25 августа.