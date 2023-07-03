Вариант №4, который выбрали краснодарцы Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре выбрали памятник первой учительнице. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Голосование проходило с 26 июня по 2 июля.

Всего на выбор жителям представили семь авторских решений. Наибольшее число голосов краснодарцы отдали варианту №4. Памятник выбрал 971 житель краевого центра. На втором месте оказался вариант № 7, а на третьем — памятник №5. Всего в голосовании участвовали 2869 человек.

Заседание конкурсной комиссии проведут в июле.

Напомним, памятник первой учительнице появится около лицея № 48. В 1996 году здесь установили камень «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице».