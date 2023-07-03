В Новороссийске водитель Lada сбила во дворе 14-летнего подростка на электросамокате

Подросток получил травмы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДТП получил травму 14-летний мальчик. Он катался на электросамокате во дворе. В один момент 29-летняя девушка за рулем Lada Granta сбила ребенка. ДТП произошло 1 июля около 14:40 часов на улице Хворостянского, 21.

«Подросток получил травмы, госпитализирован в больницу», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

В ведомстве напомнили, что необходимо напоминать детям элементарные правила дорожной безопасности. Тем более, когда они пользуются электросамокатами.