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НовостиОбщество3 июля 2023 8:21

Жительницу Кубани осудят за ложное сообщение о минировании букмекерской конторы

Расследование завершено
Светлана ОВДЕЙ
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Жительницу Кубани осудят за ложное сообщение о минировании букмекерской конторы. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 42-летняя жительница Крымска позвонила в экстренные службы по номеру 112. Женщина сообщила о том, что в букмекерской конторе, расположенной в центре города, может произойти взрыв.

«По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке информация не подтвердилась, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как оказалось, женщина специально передала ложную информацию. По словам обвиняемой, ее муж часто проигрывал в букмекерской конторе крупные деньги.

Теперь обвиняемую будут судить. Уточняется, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.