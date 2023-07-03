Женщине грозит до пяти лет лишения свободы Фото из архива КП

Жительницу Кубани осудят за ложное сообщение о минировании букмекерской конторы. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 42-летняя жительница Крымска позвонила в экстренные службы по номеру 112. Женщина сообщила о том, что в букмекерской конторе, расположенной в центре города, может произойти взрыв.

«По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке информация не подтвердилась, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как оказалось, женщина специально передала ложную информацию. По словам обвиняемой, ее муж часто проигрывал в букмекерской конторе крупные деньги.

Теперь обвиняемую будут судить. Уточняется, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.