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НовостиКарта Кубани3 июля 2023 8:23

В Новороссийске в ДТП серьезно пострадали 32-летний мотоциклист и 20-летняя пассажирка

Пару госпитализировали
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мотоциклист превысил максимальную скорость

Мотоциклист превысил максимальную скорость

Жуткое ДТП произошло в Новороссийске 2 июля около 03:25 часов. Парень решил прокатить свою девушку на мотоцикле. Они ехали со стороны улицы Видова. Мотоциклист превысил максимальную скорость, и они врезались в пешеходное ограждение.

«В результате ДТП 32-летний водитель и 20-летняя девушка-пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске водитель Lada сбила во дворе 14-летнего подростка на электросамокате. Ребенка госпитализировали.