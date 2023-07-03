В Новороссийске в ДТП серьезно пострадали 32-летний мотоциклист и 20-летняя пассажирка

Мотоциклист превысил максимальную скорость

Жуткое ДТП произошло в Новороссийске 2 июля около 03:25 часов. Парень решил прокатить свою девушку на мотоцикле. Они ехали со стороны улицы Видова. Мотоциклист превысил максимальную скорость, и они врезались в пешеходное ограждение.

«В результате ДТП 32-летний водитель и 20-летняя девушка-пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске водитель Lada сбила во дворе 14-летнего подростка на электросамокате. Ребенка госпитализировали.