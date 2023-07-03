Туристов на сапах унесло в открытое море в Сочи

Медицинская помощь не понадобилась Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Вечером 30 июня в Лазаревском районе Сочи спасатели эвакуировали из моря двух молодых людей, которых унесло от берега на сапах. Приезжие парень с девушкой и их доски были спасены.

В это же время спасатели Лооского подразделения выехали в лесной массив села Верхнеармянская Хобза для эвакуации женщины. Она сама позвонила в МЧС и сообщила, что ей стало плохо в лесу, а из-за поднявшего уровня воды в реке никто из друзей не может вывезти ее в городскую черту.

"На месте выяснилось, что компания находилась на отдыхе, но к вечеру состояние одной из девушек ухудшилось. Спасатели эвакуировали ее из леса и передали сотрудникам скорой помощи, хотя отдыхающая уверяла, что ей уже стало легче и она может отправиться домой самостоятельно", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.