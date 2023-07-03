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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:50

Четверо взрослых и пятеро детей застряли в каньоне в Сочи

Спасатели пришли на помощь туристам
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Медицинская помощь не понадобилась

Медицинская помощь не понадобилась

Спасатели Сочи 1 июля в 18:00 выезжали в каньон Псахо. Туристы не могли выбраться из-за резко поднявшегося уровня воды в реке. К тому же, были скользкие берега. Четверо взрослых и пятеро детей могли получить травмы. Без помощи спасателей они бы не справились.

"Они решили не рисковать выходить из ущелья самостоятельно и позвонили в МЧС", - уточнили в ЮРПСО МЧС России.

Спасатели сопроводили туристов по тропе к выходу из каньона, медицинская помощь никому не потребовалась.