Туристку с травмами колена и голеностопа эвакуировали с приюта Фишт в Сочи

Женщине понадобилась помощь медиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристка отправилась в поход в составе незарегистрированной группы на гору Фишт. Все шло хорошо до одного момента. Женщина неудачно ступила и упала, подвернув ногу. В итоге она получила травмы колена и голеностопа.

"С приюта Фишт на вертолете МЧС была эвакуирована туристка. На базе ЮРПСО Сочи ее передали врачам скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Ранее сообщалось, что четверо взрослых и пятеро детей застряли в каньоне в Сочи. Спасатели пришли на помощь туристам.