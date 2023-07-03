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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:53

Туристку с травмами колена и голеностопа эвакуировали с приюта Фишт в Сочи

Женщину передали врачам
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Женщине понадобилась помощь медиков

Женщине понадобилась помощь медиков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристка отправилась в поход в составе незарегистрированной группы на гору Фишт. Все шло хорошо до одного момента. Женщина неудачно ступила и упала, подвернув ногу. В итоге она получила травмы колена и голеностопа.

"С приюта Фишт на вертолете МЧС была эвакуирована туристка. На базе ЮРПСО Сочи ее передали врачам скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Ранее сообщалось, что четверо взрослых и пятеро детей застряли в каньоне в Сочи. Спасатели пришли на помощь туристам.