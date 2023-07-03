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НовостиОбщество3 июля 2023 8:55

В Сочи 23 водителей оштрафовали за нелегальные перевозки

Нарушители привлечены к административной ответственности
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Водителей оштрафовали за нелегальные перевозки.

Водителей оштрафовали за нелегальные перевозки.

В Лазаревском районе Сочи полицейские провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков.

"Их проводит межведомственная рабочая группа в сфере легковых таксомоторных перевозок, наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования и заказных автобусных перевозок", - уточнили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

За один день правоохранители составили 23 административных материла. Водителей оштрафовали за нелегальные перевозки.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.